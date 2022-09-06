"Яндекс" попросил "АвтоВАЗ" увеличить поставки автомобилей для такси

Таксисты пересядут на отечественные автомобили. Компания "Яндекс" попросила "АвтоВАЗ" об увеличении таких поставок. Иностранных машин не хватает, а еще больше не достает запчастей к ним.

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