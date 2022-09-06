Специалисты проложили последний тоннель Солнцевской линии метро до Внуково

Метро все ближе к аэропорту. Специалисты проложили последний тоннель Солнцевской линии до Внуково. Когда работы окончательно завершатся, должна заметно улучшиться транспортная доступность ТиНАО, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Также в финальной фазе строительство БКЛ – Большую кольцевую линию планируют замкнуть в конце 2022 года или начале 2023. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.