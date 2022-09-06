В столичном метро временно нет движения поездов на трех линиях

Из-за повреждения электрического кабеля при проведении работ сторонней организацией временно нет движения поездов на участке Арбатско-Покровской линии от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе". Также нет движения на Филевской линии.

Еще поезда остановлены на участке Люблинско-Дмитровской линии от "Зябликово" до "Петровско-Разумовской". На закрытых участках метро работают бесплатные автобусы КМ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.