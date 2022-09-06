Движение поездов на всех линиях столичного метро восстановлено

Движение поездов на всех линиях Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения кабеля временно не было движения поездов на Филевской линии, а также на участке Арбатско-Покровской линии – от станции "Парк Победы" до станции "Пятницкое шоссе", на участке Люблинско-Дмитровской линии – от станции "Зябликово" до станции "Петровско-Разумовская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.