Поездки в центр для жителей ТиНАО станут короче на 40 минут. И это благодаря новым транспортным схемам.

Когда на карте метро появятся дополнительные точки и какие еще изменения ждут москвичей в ближайшее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.