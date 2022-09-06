Движение поездов на Филевской линии метро восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения кабеля временно нет движения поездов на Филевской линии, а также на участке Арбатско-Покровской линии – от станции "Парк Победы" до станции "Пятницкое шоссе", на участке Люблинско-Дмитровской линии – от станции "Зябликово" до станции "Петровско-Разумовская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.