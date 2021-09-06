Пополнить "Тройку" теперь можно через приложение "Госуслуги Москвы"

Карту "Тройка" теперь можно пополнить через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Минимальная сумма составляет 100 рублей, сообщает официальный портал мэра и правительства города.

Для активации платежа понадобится достаточно приложить карту к желтому валидатору на любой станции метро. Услуга доступна авторизованным пользователям.

Войти в приложение можно через учетную запись mos.ru. К оплате принимают карты, Apple Pay. Уведомление о зачислении денег отправят на электронную почту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.