Москвичам рассказали, насколько выгодными стали поездки на наземном транспорте

Бесплатные пересадки на наземном столичном транспорте новинка этой осени. Получается, что стоимость одной поездки на двух автобусах уменьшилась в полтора раза. Экономия примерно 11 тысяч рублей в год.

Воспользоваться опцией могут 600 тысяч человек, которые привязали карту "Тройка" к личному кабинету на сайте московского метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.