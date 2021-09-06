Транспортный аналитик рассказал о водоробусах

Москвичи заметили в городе необычный транспорт. По улицам на грузовой платформе провезли машину с надписью: "Это водоробус". О новом наземном виде транспорта рассказал транспортный аналитик Павел Яблоков.

"Электробусы так или иначе требуют каких-то точек подключения, точек подзарядки. Водоробусы будут по этим параметрам выигрывать. Сейчас они представляют собой такую же опцию, как электробусы, если рассматривать вариант электробуса с ночной подзарядкой. То есть и те, и другие порядка 200–250 километров могут проехать, но электробусы для этого нужно подзаряжать полночи в парке", – сказал Яблоков.

Аналитик подчеркнул, что водоробусы в этом плане более гибкие и могут стать альтернативой электробусам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.