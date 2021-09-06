Карту "Тройка" теперь можно пополнить в приложении "Госуслуги Москвы"

Карту "Тройка" теперь можно пополнить через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Минимальная сумма – 100 рублей.

Для активации платежа понадобится приложить карту к желтому валидатору на любой станции метро.

Услуга доступна авторизованным пользователям. Войти в приложение можно через учетную запись mos.ru. К оплате принимают карты, а также Apple Pay. Уведомление о зачислении денег отправят на электронную почту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.