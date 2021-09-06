В Москве подвели первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте

В столице подвели первые итоги эксперимента с бесплатными пересадками на наземном транспорте. Эта опция заработала 1 сентября.

В результате разовая поездка для участников акции подешевела в 1,5 раза. Сэкономить на проезде могут пассажиры, чья "Тройка" привязана к личному кабинету на сайте московского метро.

При этом это не единственные скидки, которые предлагает город. Подробнее о том, как ездить с максимальной выгодой для себя, – в эфире телеканала Москва 24.