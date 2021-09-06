Скрытые патрули в Москве выявили более 120 пьяных водителей

В Москве скрытые патрули ГИБДД за июль и август выявили более 120 пьяных водителей. Об этом сообщили в столичной инспекции.

Всего же правоохранители зафиксировали более 4 тысяч административных нарушений, в том числе выезд на встречную полосу, использование мобильного телефона и нестандартная тонировка на стеклах.

Скрытое наблюдение ведет наряд сотрудников на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы. Они фиксируют нарушения и передают информацию другим подразделениям.

Как считают в столичном управлении ГИБДД, такая практика вынуждает водителей понимать, что они находятся под постоянным контролем и правила дорожного движения необходимо соблюдать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.