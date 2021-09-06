Москвичам рассказали, как изменится трафик при снижении скоростного лимита

Столичные водители обсуждают, не пойдет ли Москва за Парижем, где cнизили разрешенную скорость. Теперь там нельзя разогнаться больше 30 километров в час. Специалисты отмечают, что благодаря этому снижается аварийность и количество заторов.

Будет ли столица перенимать такой опыт? И сработает ли такой французский эксперимент на российской земле? Подробнее о мнении автоэкспертов, водителей и пешеходов – в эфире телеканала Москва 24.