Почти 270 ДТП с электросамокатами произошло в России за семь месяцев

Самокаты становятся все более опасными – количество аварий с ними резко выросло. За семь месяцев в России произошло 266 подобных ДТП. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

При этом 8 человек, в том числе один ребенок, погибли. Травмы получили еще 275 человек. Больше всего таких аварий случилось в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодарском крае, Татарстане и Подмосковье.

Власти уже несколько лет пытаются ввести законодательное регулирование электросамокатов. А также других так называемых средств индивидуальной мобильности. К ним относят моноколеса, сегвеи, гироскутеры, скейтборды, ролики и традиционные самокаты.

После сразу нескольких аварий в Петербурге скорость электросамокатов ограничили до 20 километров в час. На некоторых центральных улицах и площадях движение запретили полностью. В Москве решили ограничить им скорость до 25 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.