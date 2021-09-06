Почти 270 ДТП с электросамокатами произошло в России за семь месяцев

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Самокаты становятся все более опасными – количество аварий с ними резко выросло. За семь месяцев в России произошло 266 подобных ДТП. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.
При этом 8 человек, в том числе один ребенок, погибли. Травмы получили еще 275 человек. Больше всего таких аварий случилось в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодарском крае, Татарстане и Подмосковье.
Власти уже несколько лет пытаются ввести законодательное регулирование электросамокатов. А также других так называемых средств индивидуальной мобильности. К ним относят моноколеса, сегвеи, гироскутеры, скейтборды, ролики и традиционные самокаты.
После сразу нескольких аварий в Петербурге скорость электросамокатов ограничили до 20 километров в час. На некоторых центральных улицах и площадях движение запретили полностью. В Москве решили ограничить им скорость до 25 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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