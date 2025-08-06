Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 22:15

Транспорт

В Москве запустили систему оценки пользователей кикшеринга

В Москве запустили систему оценки пользователей кикшеринга

Новости регионов: разлив воды из высокогорного озера Азау произошел в Кабардино-Балкарии

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Пользователям кикшеринга начали снижать скорость за нарушения

На автомобильном фестивале "ПроДвижение" представили более 500 экспонатов

Более 30 станций метро откроют в Москве в ближайшие 5 лет

Сервисы аренды электросамокатов ввели ограничение скорости для некоторых пользователей

Собянин: в Москве запущен 220-й электробусный маршрут

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 августа

В Москве запустили систему оценки пользователей кикшеринга. Она работает по аналогии с каршерингом – операторы анализируют историю поездок, включая опыт и штрафы за нарушение ПДД.

В результате пользователям с низким рейтингом будут замедлять скорость движения электросамокатов. В частности, они не смогут разогнаться быстрее 20 километров в час.

Кроме того, нарушителям могут ограничить доступ к поездкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕлена ЛюбимоваЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика