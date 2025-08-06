В Москве запустили систему оценки пользователей кикшеринга. Она работает по аналогии с каршерингом – операторы анализируют историю поездок, включая опыт и штрафы за нарушение ПДД.

В результате пользователям с низким рейтингом будут замедлять скорость движения электросамокатов. В частности, они не смогут разогнаться быстрее 20 километров в час.

Кроме того, нарушителям могут ограничить доступ к поездкам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.