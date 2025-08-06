Форма поиска по сайту

06 августа, 11:15

Транспорт

Сервисы аренды электросамокатов ввели ограничение скорости для некоторых пользователей

В сервисах аренды электросамокатов для некоторых пользователей ввели ограничение скорости. Теперь определенная часть арендаторов не может разогнаться быстрее 20 километров в час.

Такое решение в компаниях объясняют заботой о безопасности и борьбой с агрессивным вождением. Однако под новые правила подпали не только нарушители, но и ряд обычных пользователей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

