Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 августа

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 августа

Водителей предупредили о новых правилах на подъезде к Крымскому мосту

ЦОДД предупредил о локальных ограничениях движения в центре Москвы 6 августа

Москвичам рассказали, как вернуть потерянную в транспорте вещь

До 20 тыс забытых в транспорте предметов поступают на склады в Москве каждый квартал

Квазирассрочки начали распространяться на российском авторынке

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за авиадебош

Продажи авто в салонах дилеров в России упали почти на четверть с начала года

Чемодан одного из призеров Международной олимпиады по информатике не долетел до России

Дополнительный поезд Имеретинский курорт – Москва назначен на август

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Гагаринского тоннеля и Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность на дорогах составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд затруднения ожидаются по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика