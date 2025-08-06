В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 августа

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Гагаринского тоннеля и Тульской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность на дорогах составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ в Лефортовском и Гагаринском тоннелях, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд затруднения ожидаются по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.