Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 07:30

Транспорт

Водителей предупредили о новых правилах на подъезде к Крымскому мосту

Водителей предупредили о новых правилах на подъезде к Крымскому мосту

ЦОДД предупредил о локальных ограничениях движения в центре Москвы 6 августа

Москвичам рассказали, как вернуть потерянную в транспорте вещь

До 20 тыс забытых в транспорте предметов поступают на склады в Москве каждый квартал

Квазирассрочки начали распространяться на российском авторынке

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за авиадебош

Продажи авто в салонах дилеров в России упали почти на четверть с начала года

Чемодан одного из призеров Международной олимпиады по информатике не долетел до России

Дополнительный поезд Имеретинский курорт – Москва назначен на август

Турникеты еще двух линий столичного метро подключили к оплате по биометрии

Водителей, направляющихся в Крым, предупреждают о новых правилах в районе Крымского моста. В связи с регулярными пробками и попытками объезда очереди, скоро на подъезде к мосту появятся специальный знак и сплошная линия.

За попытку вклиниться без очереди теперь будут лишать водительских прав. Исключение сделано только для экстренных служб. Нарушители, объезжающие очередь, создают серьезные затруднения и вызывают недовольство у других водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика