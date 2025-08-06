06 августа, 07:30Транспорт
Водителей предупредили о новых правилах на подъезде к Крымскому мосту
Водителей, направляющихся в Крым, предупреждают о новых правилах в районе Крымского моста. В связи с регулярными пробками и попытками объезда очереди, скоро на подъезде к мосту появятся специальный знак и сплошная линия.
За попытку вклиниться без очереди теперь будут лишать водительских прав. Исключение сделано только для экстренных служб. Нарушители, объезжающие очередь, создают серьезные затруднения и вызывают недовольство у других водителей.
