Щит-гигант "Лилия" позволит проложить тоннели Рублево-Архангельской линии метро на 2 пути

Щит-гигант "Лилия", который используют при строительстве линий метро в условиях плотной застройки, поможет строителям проложить тоннели будущей Рублево-Архангельской линии метро сразу на два пути. Конструкция весом почти 1,5 тонны протянулась на 60 метров.

Ранее "Лилию" использовали при сооружении Некрасовской и Большой кольцевой линий метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

