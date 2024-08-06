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06 августа, 11:15

Транспорт

Щит-гигант "Лилия" позволит проложить тоннели Рублево-Архангельской линии метро на 2 пути

Щит-гигант "Лилия" позволит проложить тоннели Рублево-Архангельской линии метро на 2 пути

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Щит-гигант "Лилия", который используют при строительстве линий метро в условиях плотной застройки, поможет строителям проложить тоннели будущей Рублево-Архангельской линии метро сразу на два пути. Конструкция весом почти 1,5 тонны протянулась на 60 метров.

Ранее "Лилию" использовали при сооружении Некрасовской и Большой кольцевой линий метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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