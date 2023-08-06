Обновленный пассажирский поезд прибыл на Ленинградский вокзал из Петербурга

Обновленный пассажирский поезд прибыл на Ленинградский вокзал из Санкт-Петербурга в День железнодорожника. Локомотив фирменного состава представлен в одной цветовой гамме с вагонами.

Как заявили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс", такое обновление развивает классическую традицию окраски фирменных поездов, которая была в моде несколько десятилетий назад. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.