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Транспорт

Обновленный пассажирский поезд прибыл на Ленинградский вокзал из Петербурга

Обновленный пассажирский поезд прибыл на Ленинградский вокзал из Петербурга

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Обновленный пассажирский поезд прибыл на Ленинградский вокзал из Санкт-Петербурга в День железнодорожника. Локомотив фирменного состава представлен в одной цветовой гамме с вагонами.

Как заявили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс", такое обновление развивает классическую традицию окраски фирменных поездов, которая была в моде несколько десятилетий назад. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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