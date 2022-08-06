Из-за жары в Москве третий день подряд пассажирам раздают воду. Об этом сообщает Дептранс. Получить ее можно на 8-ми станциях метро.

Это "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Также бутылки с водой раздают на автостанции "Орехово". Напитки также доступны на городских вокзалах и ж/д-станциях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.