Восемь авиакомпаний получили допуски на полеты на курорты Египта

Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air

Авиакомпании смогут воспользоваться допусками в том случае, если Оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах. Пока же на первом этапе рейсы будут выполняться только авиакомпанией "Россия". Самолеты будут вылетать из Москвы 5 раз в неделю.

Авиасообщение с курортами Египта возобновят с 9 августа. Туристов, которые летят авиакомпанией "Россия" в Египет, уже попросили приезжать в столичные аэропорты заранее, за 5 часов до рейса. Это касается пассажиров аэропортов Внуково и Шереметьево. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.