Росавиация выдала восьми авиакомпаниям допуски на полеты на курорты Египта

Восемь российских авиакомпаний получили допуски Росавиации на осуществление регулярных рейсов на египетские курорты. Они также смогут использовать их при увеличении числа рейсов на этих маршрутах. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, допуски на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из городов России получили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Smartavia, "Уральские авиалинии", Nordwind и Azur Air. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.