Девять станций БКЛ метро планируется открыть в Москве до конца 2021 года

Еще девять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется открыть до конца этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме новых станций, откроется после реконструкции станция "Каховская". Сейчас работы находятся на завершающем этапе – специалисты продолжают отделочные работы, тестирование инженерных систем и благоустройство вокруг станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.