Кубок России по кольцевым гонкам прошел в Подмосковье. Это третий этап соревнований на выносливость и рекордный по продолжительности для участников.

В гонке на выносливость приняли участие экс-гонщики Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, победитель чемпионата по автогонкам на выносливость FIA Роман Русинов и победитель SMP GT4 Russia Денис Ременяко.

Всего на старт вышли свыше 20 сильнейших экипажей страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

