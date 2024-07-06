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06 июля, 22:30

Транспорт

Кубок России по кольцевым гонкам прошел в Подмосковье

Кубок России по кольцевым гонкам прошел в Подмосковье

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Кубок России по кольцевым гонкам прошел в Подмосковье. Это третий этап соревнований на выносливость и рекордный по продолжительности для участников.

В гонке на выносливость приняли участие экс-гонщики Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, победитель чемпионата по автогонкам на выносливость FIA Роман Русинов и победитель SMP GT4 Russia Денис Ременяко.

Всего на старт вышли свыше 20 сильнейших экипажей страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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