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Новости

06 июля, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

Пять новых выделенных полос появится в Москве с 27 июля

В Шереметьево пассажиры успевают вылететь своими рейсами

Компания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов на 7 июля

"Аэрофлот" отменил 7 рейсов на 7 июля из-за непогоды в Москве

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов на 7 июля для стабилизации расписания

Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево предупредил о корректировке графика полетов после урагана

Спорткары и болиды вышли на старт гонок на выносливость в Подмосковье

Ураган снес крышу на платформе станции "Электрозаводская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 6 июля.

В городе перекрыли движение транспорта в связи с проведением ночного велофестиваля. Ограничения коснутся Самотечной улицы, Тверского и Гоголевского бульваров, а еще Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве в 2024 году. На Красной площади выступят оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО России. Об этом сообщил Сергей Собянин. На мероприятие выделили грант из городского бюджета. Помимо выступлений в центре столицы, музыканты также сыграют в городских парках, скверах и аллеях. Фестиваль проведут в шестнадцатый раз.

Закрытие выставки-форума "Россия" прошло 6 июля. В честь этого выступали такие артисты, как Shaman, Григорий Лепс, Олег Газманов, Наталья Подольская и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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