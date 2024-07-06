Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 6 июля.

В городе перекрыли движение транспорта в связи с проведением ночного велофестиваля. Ограничения коснутся Самотечной улицы, Тверского и Гоголевского бульваров, а еще Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве в 2024 году. На Красной площади выступят оркестры Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО России. Об этом сообщил Сергей Собянин. На мероприятие выделили грант из городского бюджета. Помимо выступлений в центре столицы, музыканты также сыграют в городских парках, скверах и аллеях. Фестиваль проведут в шестнадцатый раз.

Закрытие выставки-форума "Россия" прошло 6 июля. В честь этого выступали такие артисты, как Shaman, Григорий Лепс, Олег Газманов, Наталья Подольская и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.