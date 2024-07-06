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06 июля, 19:15

Транспорт

Пять новых выделенных полос появится в Москве с 27 июля

Пять новых выделенных полос появится в Москве с 27 июля

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Пять новых выделенных полос начнут действовать для столичного транспорта с 27 июля. Они появятся в центре, на юге, востоке и юго-востоке города, а также в Зеленограде, рассказали в Дептрансе.

Полосы охватят 30 маршрутов. Их протяженность составит 1,5 километра. Они позволят сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в 2–4 раза, а также снизят аварийность на 25%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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