Пять новых выделенных полос появится в Москве с 27 июля

Пять новых выделенных полос начнут действовать для столичного транспорта с 27 июля. Они появятся в центре, на юге, востоке и юго-востоке города, а также в Зеленограде, рассказали в Дептрансе.

Полосы охватят 30 маршрутов. Их протяженность составит 1,5 километра. Они позволят сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в 2–4 раза, а также снизят аварийность на 25%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.