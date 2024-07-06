"Аэрофлот" отменил 7 рейсов на 7 июля из-за непогоды в Москве

"Аэрофлот" отменил семь рейсов на 7 июля из-за непогоды в Москве 5-го числа. Среди направлений Казань, Махачкала и Самара. Как пояснили в авиакомпании, решение принято для максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий.

По словам председателя Шереметьвского профсоюза бортпроводников Илоны Борисовой, предыдущее руководство департамента, которое сейчас покинуло авиакомпанию, предоставляло фиктивную информацию, что сотрудники способны выполнить такую нагрузку. Она уточнила, что ситуация ухудшилась еще в декабре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.