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06 июля, 22:15

Транспорт

Движение перекрыли на Тверском бульваре из-за пожара

Движение перекрыли на Тверском бульваре из-за пожара

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На Тверском бульваре временно задерживаются автобусы и закрыто движение для автомобилей – от Площади Никитских ворот до улицы Тверская.

На дорогах находится спецтехника, которую использовали, чтобы потушить пожар в здании ресторанов "Турандот" и "кафе Пушкинъ". Сейчас заведения закрыты, хотя должны были работать до полуночи.

Там загорелась крыша. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Внутри в момент возгорания находились более ста человек, всех эвакуировали. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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