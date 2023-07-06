Движение перекрыли на Тверском бульваре из-за пожара

На Тверском бульваре временно задерживаются автобусы и закрыто движение для автомобилей – от Площади Никитских ворот до улицы Тверская.

На дорогах находится спецтехника, которую использовали, чтобы потушить пожар в здании ресторанов "Турандот" и "кафе Пушкинъ". Сейчас заведения закрыты, хотя должны были работать до полуночи.

Там загорелась крыша. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Внутри в момент возгорания находились более ста человек, всех эвакуировали. Обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.