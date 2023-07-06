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Новости

06 июля, 18:30

Общество

Новости часа: РЖД в сообщении с черноморским побережьем перевезли 3,5 млн человек в июне

Новости часа: РЖД в сообщении с черноморским побережьем перевезли 3,5 млн человек в июне

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РЖД в сообщении с черноморским побережьем перевезли в июне 3,5 миллиона пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Более 1,5 тысячи бутылок питьевой воды бесплатно раздали пассажирам Мострансавто из-за жары. Об этом сообщает Минтранс Московской области.

Порядка 18 тысяч километров дорог отремонтируют и построят по нацпроекту в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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