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Транспорт

Страховщики получат доступ к записям с камер видеонаблюдения в РФ

Страховщики получат доступ к записям с камер видеонаблюдения в РФ

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Страховщики получат доступ к записям с камер наблюдения в России

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Страховщики на следующей недели смогут получать записи с камер от государственных органов и других организаций. Для этого потребуется только запрос.

Эксперты уверены, что новая мера ускорит разрешение страховых случаев, а за урегулированием убытков по ОСАГО автомобилисты смогут обращаться онлайн.

Как отразится нововведение на количестве европротоколов? И будет ли проще получить компенсацию после аварии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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