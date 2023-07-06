Страховщики получат доступ к записям с камер видеонаблюдения в РФ

Страховщики на следующей недели смогут получать записи с камер от государственных органов и других организаций. Для этого потребуется только запрос.

Эксперты уверены, что новая мера ускорит разрешение страховых случаев, а за урегулированием убытков по ОСАГО автомобилисты смогут обращаться онлайн.

Как отразится нововведение на количестве европротоколов? И будет ли проще получить компенсацию после аварии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.