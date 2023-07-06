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Транспорт

Страховщики получат доступ к записям с камер наблюдения в России

Страховщики получат доступ к записям с камер наблюдения в России

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Страховщики получат доступ к записям с камер наблюдения в РФ

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Страховщики уже на следующей неделе смогут получать записи с камер от государственных органов и других организаций. Для этого потребуется только запрос.

Эксперты уверены, что новая мера ускорит разрешение страховых случаев. А за урегулированием убытков по ОСАГО автомобилисты вообще смогут обращаться онлайн. Как отразится нововведение на количестве европротоколов, будет ли проще получить компенсацию после аварии? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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