Страховщики получат доступ к записям с камер наблюдения в России

Страховщики уже на следующей неделе смогут получать записи с камер от государственных органов и других организаций. Для этого потребуется только запрос.

Эксперты уверены, что новая мера ускорит разрешение страховых случаев. А за урегулированием убытков по ОСАГО автомобилисты вообще смогут обращаться онлайн. Как отразится нововведение на количестве европротоколов, будет ли проще получить компенсацию после аварии? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.