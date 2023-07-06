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Транспорт

Страховщики получат доступ к записям с камер наблюдения в РФ

Страховщики получат доступ к записям с камер наблюдения в РФ

"Утро": движение затруднено на проспекте Вернадского

Парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов "Москва-2020" – Собянин

Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Варшавском шоссе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Самый большой круизный лайнер "Икона Морей" отправится в плавание в январе 2024 года

Страховщики на следующей недели смогут получать записи с камер от государственных органов и других организаций. Для этого потребуется только запрос.

Эксперты уверены, что новая мера ускорит разрешение страховых случаев, а за урегулированием убытков по ОСАГО автомобилисты смогут обращаться онлайн.

Как отразится нововведение на количестве европротоколов? И будет ли проще получить компенсацию после аварии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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