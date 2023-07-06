В Германии начали изымать машины россиян

У россиян в Германии начали отбирать машины. В немецкой таможне уже раскрыли основания для подобных действий.

Там заявили, что ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещен, поэтому если кто-то пересек границу на личной машине, то это будет расцениваться как контрабанда и основание для ареста машины.

Юристы отмечают, что в санкционных документах 2014 года, на которые ссылаются в Берлине, ничего про ввоз личного транспорта не сказано. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.