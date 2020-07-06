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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16–17 июля

Краткосрочные полисы ОСАГО могут появиться в РФ осенью

Путин поручил максимально задействовать паромы для ликвидации заторов на Крымском мосту

Новости часа: прокуратура контролирует выяснение причин пожара в Столешниковом переулке

Путин начал совещание с парвительством с темы затора на подъезде к Крымскому мосту

Новости часа: крыша здания загорелась в Столешниковом переулке в Москве

Аэропорт Внуково на три часа приостанавливал работу из-за атаки БПЛА

Почти 20 рейсов перенаправили из Внуково в другие аэропорты из-за атаки беспилотников

Новости часа: более 500 дворов благоустроят в трех округах Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Теперь карту москвича можно привязать к профилю в приложении "Метро Москвы".

Студентам предоставили возможность покупать проездные без обращения в кассу и бесплатно пользоваться велопрокатом. Кроме того, на трех тысячах велосипедах в городском прокате есть возможность зарядить телефон.

Заммэра столицы Максим Ликсутов также сообщил, что первые электробусы с российскими пантографами уже начали поступать в парки Мосгортранса. Все будущие поставки будут уже оттуда.

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