Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Теперь карту москвича можно привязать к профилю в приложении "Метро Москвы".

Студентам предоставили возможность покупать проездные без обращения в кассу и бесплатно пользоваться велопрокатом. Кроме того, на трех тысячах велосипедах в городском прокате есть возможность зарядить телефон.

Заммэра столицы Максим Ликсутов также сообщил, что первые электробусы с российскими пантографами уже начали поступать в парки Мосгортранса. Все будущие поставки будут уже оттуда.