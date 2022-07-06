Скорость движения на некоторых улицах в центре Москвы снизят. Максимум до 50 километров в час можно будет разгоняться на Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке.

А лимит в 30 километров введут на Рождественке, Солянке и набережных – Гончарной и Котельнической. Как говорят специалисты, снижение скорости никак не отразится на заторах: днем в центре машины и так едут не быстрее 40 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.