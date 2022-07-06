ЦОДД сообщил, что на центральных улицах Москвы ограничат скорость движения автомобилей

Разрешенная скорость на ряде улиц в центре Москвы изменится до 30 и 50 километров в час, в том числе на Тверской, Пятницкой, Солянке и набережных. Это сделает поездки безопаснее, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.