Новости последнего часа: "Аэрофлот" возобновит рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, "Аэрофлот" в середине июля возобновит рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан.

В Москве упростили порядок предоставления мест на межрегиональных ярмарках.

Более 20 клиник в Москве начали оформлять электронные справки о болезни ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.