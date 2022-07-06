Трамваи задерживаются на Измайловском проспекте из-за дерева на контактной сети

Трамваи маршрутов №11, 12 и 34 задерживаются на Измайловском проспекте из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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