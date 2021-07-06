ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. 20 минут можно простоять на Дмитровском шоссе в заторе в сторону центра от Линейного до Красностуденческого проезда.

40 минут займет дорога до центра на Варшавском шоссе, магистраль притормаживает из-за большого количества мелких ДТП.

Стоит и Профсоюзная улица в направлении центра от улицы Наметкина до Нахимовского проспекта из-за аварии в среднем ряду, произошедшей перед перекрестком проспектов. Скорость машин там упала до 7 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.