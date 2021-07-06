В России для дорожных камер установят единые стандарты

Правительство установит единый список требований к дорожным камерам, которые фиксируют нарушения ПДД. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму сенаторы Совета Федерации.

В новых правилах будут четко прописаны технические требования к камерам, а также правила их установки и хранения информации. Если требования нового закона будут нарушены, то все штрафы с той или иной камеры будут аннулированы.

Между тем именно автоматические системы выносят почти 90% всех штрафных постановлений. Только за прошлый год камеры зафиксировали нарушений на 94 миллиарда рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.