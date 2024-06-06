Участок БКЛ закроют с 22 июня

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06 июня, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях 6 июня

Москвичам рассказали о главных новостях 6 июня

Новости часа: современный спортивный кластер будет создан в Крылатском

Собянин: первый маршрут речного электротранспорта продлен до парка "Фили"

Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в РФ ВСМ

Новости часа: Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

Собянин: Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

Новый способ оплаты проезда заработал в Московском метрополитене

Собянин сообщил о выходе на регулярные маршруты четырех новых электросудов

Новости часа: первый маршрут речного электротранспорта продлили в столице

Собянин: первый маршрут речного электротранспорта продлен до Парка Фили

Маршрут первого регулярного речного трамвайчика в Москве продлили почти в два раза. Теперь электросуда будут делать две новые остановки: у причалов "Береговой" и "Парк Фили". Церемония запуска прошла дистанционно.

До конца 6 июня местами в Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по городу Москве рекомендует водителям и пешеходам быть внимательными.

Стали известны подробности смертельного нападения, которое произошло 6 июня на западе Москвы. Как выяснилось, убийца тщательно готовился к преступлению и выслеживал свою жертву. Стрелявший уже задержан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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