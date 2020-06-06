Участок БКЛ закроют с 22 июня

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06 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Макет ВСМ Москва – Санкт-Петербург представили на ПМЭФ

Капот, бампер и габаритные огни изменили в столичных обновленных электробусах

Модель высокоскоростного поезда развозит мороженое на стенде Москвы на ПМЭФ

Обновленный павильон Московского транспорта посетили более 110 тыс человек за год

ГУ МЧС по Московской области предупредило о непогоде до вечера 5 июня

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя"

МГД приняла решение о дате проведения выборов депутатов

Дизайн изменили в обновленных электробусах в Москве

Более 500 вагонов будет поставлено для обновления поездов на D3 и D4 до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Открыта пересадка со станции МЦД на Филевскую линию и завершено формирование московского городского вокзала Кутузовская. Новая пересадка оформлена в виде пешеходной галереи длиной 160 метров с панорамным видом. В будущем с Кутузовской D4 можно будет перейти в соседний деловой центр Сбера, не выходя на улицу.

"С 2015 года на 6 станциях метро мы установили дополнительные эскалаторы. Они позволяют пассажирам быстрее попадать на платформы или в вестибюли в часы пик – провозная способность выросла до 30%. В будущем планируем добавить эскалатор в северном вестибюле станции "Университет" Сокольнической линии. Мы модернизируем инфраструктуру метро для повышения комфорта пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

В Москве выбрали победителей конкурсов профмастерства среди дежурных по станциям и машинистов метро. Лучшими стали Елена Голягина со станции "Филатов Луг" и Дмитрий Марченко из электродепо "Выхино".

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