Схема движения пешеходов изменилась у Ярославского вокзала до осени. В столичном Дептрансе рассказали, что закрыли часть вестибюля станции метро "Комсомольская", который примыкает к вокзалу.

Пока идти до платформ придется по улице, но изменения временные. Добраться до электричек можно через новые турникетные павильоны, через выходы №1 или №8. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

