Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

06 июня, 20:30
Росавиация поблагодарила власти Шри-Ланки за решение вопроса с арестованным самолетом "Аэрофлота". Аэробус наконец вылетел в Россию. Он должен прибыть около 01:00. Судя по информации на сайте Flightradar24, он действительно в данный момент находится в воздухе.
Самолет задержали на прошлой неделе из-за лизинговых проблем. Около 200 пассажиров, которые должны были вылететь из Коломбо в Москву, расселили в гостиницах. Покинуть страну вывозными рейсами они смогли только через несколько дней.
Москвичи уже во всю бронируют туры на лето. Купальный сезон на Черноморском побережье начнется примерно через неделю. Такие прогнозы озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Российские ВС завершают освобождение города Святогорска в ДНР. Об этом сообщил генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, чтобы помешать отступлению украинских войск, нацформирования взорвали мост через Северский Донец.
Россия оставляет за собой право отодвинуть линии угроз от границ РФ и республик Донбасса на расстояние, равное дальности действия поставляемых Киеву систем РСЗО. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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