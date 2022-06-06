Росавиация поблагодарила власти Шри-Ланки за решение вопроса с арестованным самолетом "Аэрофлота". Об этом сообщии в ведомстве.

Лайнер "Аэрофлота" смог вылететь в Россию. Он должен прибыть около 01:00. С помощью Flightradar24 можно отследить, где находится борт в данный момент.

К этой минуте самолет пролетает над Индией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.