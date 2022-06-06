Движение поездов на участке метро от "Автозаводской" до "Театральной" остановлено

Специалисты занимаются восстановлением движения на участке метро от "Автозаводской" до "Театральной".

Как сообщил Дептранс, причина сбоя – оказавшийся на пути человек. Уже удалось запустить поезда от "Театральной" до "Белорусской".

Люди, не дождавшись возобновления движения на Замоскворецкой линии метро, выбрали альтернативный путь и перешли на станцию МЦК. На платформе МЦК Автозаводская большое количество пассажиров ожидают прибытия электрички.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.