"Делимобиль" опроверг закрытие сервиса аренды премиальных авто

"Делимобиль" опроверг закрытие сервиса аренды премиальных автомобилей – об этом заявил представитель компании.

Задержанный в Коломбо борт "Аэрофлота" вылетел в Москву – это подтверждает аэропорт вылета.

Департамент торговли и услуг сообщает, что в Москве установили 100 розовых павильонов для продажи клубники.