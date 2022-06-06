Переход между станцией метро "Комсомольская" и Ярославским вокзалом закрыли

Дептрансе рассказали, что закрыли часть вестибюля станции метро "Комсомольская", который примыкает к вокзалу. Пока идти до платформ придется по улице, но изменения временные.

Добраться до электричек можно через новые турникетные павильоны – через выходы № 1 или 8.

После окончания реконструкции, когда откроют вестибюль, проход станет еще удобнее. Там установят новые турникеты, с их помощью оплатить проезд банковской картой можно будет в 2 раза быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.