Велоинспекторы ЦОДД начали патрулировать улицы Москвы

На улицы города выехал московский велопатруль. Об этом сообщили в Дептрансе. Пока следят за порядком в центре.

Три сотрудника на велосипеде уже патрулируют улицы внутри Третьего транспортного кольца. Как рассказали в ЦОДД, в ближайшее время добавят еще четыре экипажа. Велопатруль работает в связке с ситуационным центром ЦОДД.

Сам проект появился в столице в 2018 году, во время чемпионата мира по футболу FIFA. Он сразу зарекомендовал себя как удобная и полезная городская служба помощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.